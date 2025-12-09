Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Ostrovtsy
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ostrovtsy, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ostrovtsy, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Ostrovtsy, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 17/17
Vendió urgentemente un hermoso apartamento con vistas panormicas del único propietario!🚌 Exc…
$130,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wonderport
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir