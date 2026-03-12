Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Almacenes en venta en Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia

10 propiedades total found
Almacén 20 000 m² en Malye Vazemy, Rusia
Ofrecemos un almacén caliente Clase C. Región de Moscú, d Odintsovo, pequeña aldea de Vyazem…
$298,178
Almacén 7 288 m² en Cascy, Rusia
Superficie total del complejo: 7.288 m2 7 edificios de almacén con una superficie total de 6…
$5,11M
Almacén 7 288 m² en Cascy, Rusia
Superficie total del complejo: 7.288 m2 7 edificios de almacén con una superficie total de 6…
$69,850
Almacén 15 153 m² en Malye Vazemy, Rusia
Ofrecemos un almacén caliente Clase C. Región de Moscú, d Odintsovo, pequeña aldea de Vyazem…
$225,914
Almacén 8 208 m² en Malye Vazemy, Rusia
Ofrecemos un almacén caliente Clase C. Región de Moscú, d Odintsovo, pequeña aldea de Vyazem…
$122,372
Almacén 2 000 m² en Odintsovo, Rusia
ID: w12097 Clase "B" espacio de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de Moscú,…
$38,337
Almacén 3 700 m² en Kubinka, Rusia
ID: w8406 Ofrecemos para la venta un complejo de propiedades B clase, área 3400 metros cuadr…
$3,45M
Almacén 1 500 m² en Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
ID: w11530 Se ofrece un hangar sin calefacción de 1500 m2 para alquilar. Ubicación: Moscú re…
$13,418
Almacén 1 575 m² en Bolshiye Vyazyomy, Rusia
Se ofrece un complejo inmobiliario que consta de terrenos y terrenos para almacenamiento. La…
$10,066
Almacén 11 400 m² en Golitsyno, Rusia
Para la venta se ofrece una cálida clase de almacén B+. Región de Moscú, d Odintsovo, g Goli…
$16,88M
