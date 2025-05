Complejo residencial ZK Skandinavskij

Ubicación del complejo: Lejos del bullicio de la ciudad, pero no lejos de la capital - este es el concepto de escandinavo LCD! A sólo 300 m del complejo residencial se encuentra un enorme bosque Mytischi, que dará aire limpio y fresco. A 10 km se encuentra el Reservoir Pirogov con playas, centros de entretenimiento y clubes de yates. Accesibilidad al transporte: 8 min. a Medvedkovo, 18 min. a Altufiev, 20 min. a Bibirevo y sólo 300 metros a Mytishchinsky bosque. Manténgase cerca de la naturaleza sin alejarse de la ciudad. Infraestructura interna: ¡Escandinavo tiene todo lo que necesitas para una vida cómoda! A poca distancia - tiendas, servicios de servicios domésticos, farmacias y salones de belleza. Cerca del gran centro comercial "Borodino", donde se puede comprar comestibles, organizar tiendas de moda o cenar en cualquiera de los restaurantes. En 10 minutos de accesibilidad al transporte - "Auchan", "Leroy Merlin", Selgros Cash & Carry, centro comercial "Spring" y centro comercial "June", gimnasio World Gym. En 20-30 minutos puede llegar al complejo deportivo "Solaris", donde está esperando: karting, alquiler de ATV, etiqueta láser, paintball, airball y billar y no sólo. En el territorio del complejo se construirá un jardín de infantes municipales para 240 plazas y una escuela para 500 plazas. El territorio del LCD está cercado alrededor del perímetro, formando un patio cerrado "sin coches" - es seguro, tranquilo y cómodo. Camina sin trabas en el interior de la casa y no te preocupes por los niños - después de todo, los juegos de recreo no coexisten con la carretera! El patio debe ser tu lugar favorito, no tu coche. En todas las entradas y en el territorio de todo el complejo organizaron vigilancia de video de vuelta a la hora. Estás en casa y por lo tanto seguro. En el territorio del complejo hay un moderno complejo de formación. En el barrio "Escandinavo", las condiciones para la vida de nuestros hermanos más jóvenes son también lo más conveniente posible. En cada entrada hay “lapomos” especiales, donde se puede enjuagar las patas de sus mascotas de afeitado después de caminar. En cada entrada del complejo hay habitaciones especiales donde se pueden dejar paseantes y bicicletas. Ya no tienes que preocuparte por su seguridad gracias al monitoreo de las 24 horas. Zonas de juegos seguras y ricamente equipadas: diapositivas, columpios, escaleras. Los parques infantiles son zona de edad. El criterio principal para crear infraestructura para los residentes más jóvenes del complejo es la seguridad, que no limita la actividad de los niños.