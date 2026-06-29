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Casas con Jardín en Venta en Moscú, Rusia

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2 propiedades total found
Casa grande 30 habitaciones en Moscú, Rusia
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Casa grande 30 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 4 704 m²
Número de plantas 2
Estética de bienes raíces de lujo de SmirexUn conjunto arquitectónico en el estilo del eclec…
$110,00M
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Casa grande 28 habitaciones en Moscú, Rusia
Casa grande 28 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 28
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 2
Mansiones únicas en el terraplén de Sofía con vistas al Kremlin. Precio bajo petición.En el …
$100,00M
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Parámetros de las propiedades en Moscú, Rusia

con Garaje
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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