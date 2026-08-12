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Edificios industriales en venta en Moscú, Rusia

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Producción 414 m² en Moscú, Rusia
Producción 414 m²
Moscú, Rusia
Área 414 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$846,625
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Producción 710 m² en Moscú, Rusia
Producción 710 m²
Moscú, Rusia
Área 710 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$1,51M
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Producción 951 m² en Moscú, Rusia
Producción 951 m²
Moscú, Rusia
Área 951 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,27M
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TekceTekce
Producción 1 142 m² en Moscú, Rusia
Producción 1 142 m²
Moscú, Rusia
Área 1 142 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,40M
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Producción 709 m² en Moscú, Rusia
Producción 709 m²
Moscú, Rusia
Área 709 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$1,54M
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Producción 972 m² en Moscú, Rusia
Producción 972 m²
Moscú, Rusia
Área 972 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,00M
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Producción 618 m² en Moscú, Rusia
Producción 618 m²
Moscú, Rusia
Área 618 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$1,37M
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Producción 970 m² en Moscú, Rusia
Producción 970 m²
Moscú, Rusia
Área 970 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,12M
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Producción 954 m² en Moscú, Rusia
Producción 954 m²
Moscú, Rusia
Área 954 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,12M
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Producción 551 m² en Moscú, Rusia
Producción 551 m²
Moscú, Rusia
Área 551 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$1,29M
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Producción 970 m² en Moscú, Rusia
Producción 970 m²
Moscú, Rusia
Área 970 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,54M
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Producción 707 m² en Moscú, Rusia
Producción 707 m²
Moscú, Rusia
Área 707 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$1,63M
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Producción 973 m² en Moscú, Rusia
Producción 973 m²
Moscú, Rusia
Área 973 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$1,96M
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Producción 951 m² en Moscú, Rusia
Producción 951 m²
Moscú, Rusia
Área 951 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,68M
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Producción 1 144 m² en Moscú, Rusia
Producción 1 144 m²
Moscú, Rusia
Área 1 144 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,36M
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Producción 1 140 m² en Moscú, Rusia
Producción 1 140 m²
Moscú, Rusia
Área 1 140 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,53M
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Producción 952 m² en Moscú, Rusia
Producción 952 m²
Moscú, Rusia
Área 952 m²
Complejo industrial de alta tecnología de clase A es un edificio de 8 plantas de tipo panel …
$2,16M
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