Propiedades residenciales en venta en Mamadysh, Rusia

1 propiedad total found
Casa en Mamadysh, Rusia
Casa
Mamadysh, Rusia
Área 56 m²
Número de plantas 1
Una casa a orillas del lago en la ciudad de Mamadysh, en la dirección del terraplén del río …
$21,739
