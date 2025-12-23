Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Lodejnopolskoe gorodskoe poselenie
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Lodejnopolskoe gorodskoe poselenie, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 785 m² en Lodeynoye Pole, Rusia
Propiedad comercial 785 m²
Lodeynoye Pole, Rusia
Área 785 m²
Piso 1/2
Art. 54854748. En Lodein Field, dos edificios separados en una parcela de 0,5 hectáreas se v…
$501,265
Propiedad comercial 1 500 m² en Lodeynoye Pole, Rusia
Propiedad comercial 1 500 m²
Lodeynoye Pole, Rusia
Área 1 500 m²
Número de plantas 2
Art. 54854748. Dos edificios y una parcela de terreno de 0,5 hectáreas están en venta. La pr…
$351,218
