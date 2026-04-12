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Almacenes en venta en Leninsky District, Rusia

Vídnoye
19
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50 propiedades total found
Almacén 1 422 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 422 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 422 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$3,02M
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Almacén 750 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 750 m²
Leninsky District, Rusia
Área 750 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial de formato Light Ind…
$1,60M
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Almacén 1 330 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 330 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 330 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial de formato Light Ind…
$2,83M
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Almacén 978 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 978 m²
Leninsky District, Rusia
Área 978 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial de formato Light Ind…
$23,094
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Almacén 2 552 m² en Meserino, Rusia
Almacén 2 552 m²
Meserino, Rusia
Área 2 552 m²
Piso 1
Producción y almacén de clase B+ se ofrece para alquiler Zona: 2 552 metros cuadrados - gen…
$32,877
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Almacén 6 500 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 6 500 m²
Leninsky District, Rusia
Área 6 500 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$14,65M
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Almacén 1 956 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 956 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 956 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$4,16M
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Almacén 3 993 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 3 993 m²
Leninsky District, Rusia
Área 3 993 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$94,318
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Almacén 643 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 643 m²
Leninsky District, Rusia
Área 643 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial de formato Light Ind…
$1,37M
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Almacén 4 932 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 4 932 m²
Leninsky District, Rusia
Área 4 932 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$10,48M
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Almacén 3 470 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 3 470 m²
Leninsky District, Rusia
Área 3 470 m²
Piso 1
Producción y almacén de clase B+ se ofrece para alquiler Zona: Total 3.470 metros cuadrados…
$58,112
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Almacén 978 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 978 m²
Leninsky District, Rusia
Área 978 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial de formato Light Ind…
$2,08M
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Almacén 2 552 m² en Meserino, Rusia
Almacén 2 552 m²
Meserino, Rusia
Área 2 552 m²
Piso 1
Para la venta se ofrece clase de producción y almacén B+ Zona: 2 552 metros cuadrados - gen…
$4,27M
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Almacén 3 183 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 3 183 m²
Leninsky District, Rusia
Área 3 183 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$7,18M
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Almacén 3 756 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 3 756 m²
Leninsky District, Rusia
Área 3 756 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$7,98M
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Almacén 1 330 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 330 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 330 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial de formato Light Ind…
$31,401
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Almacén 14 065 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 14 065 m²
Leninsky District, Rusia
Área 14 065 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$29,90M
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Almacén 10 713 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 10 713 m²
Leninsky District, Rusia
Área 10 713 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$22,77M
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Almacén 9 826 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 9 826 m²
Leninsky District, Rusia
Área 9 826 m²
Piso 1
Se ofrece una unidad de producción y almacén para alquiler/venta en un moderno parque indust…
$20,89M
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Almacén 1 494 m² en Gorki, Rusia
Almacén 1 494 m²
Gorki, Rusia
Área 1 494 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, aldea de Gorki, carretera …
$3,08M
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Almacén 7 000 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 7 000 m²
Leninsky District, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 3
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 19.000 …
$152,192
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Almacén 19 422 m² en Gorki, Rusia
Almacén 19 422 m²
Gorki, Rusia
Área 19 422 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, aldea de Gorki, carretera …
$40,03M
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Almacén 33 618 m² en Vídnoye, Rusia
Almacén 33 618 m²
Vídnoye, Rusia
Área 33 618 m²
Piso 1
ID: w8838 Complejo industrial y de almacén. Actualmente, la instalación se utiliza para la p…
$26,27M
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Almacén 15 480 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 15 480 m²
Leninsky District, Rusia
Área 15 480 m²
Piso 3
Clase Un almacén calentado para alquiler Almacenes desde 2000 m2 Especificaciones técnicas…
$336,562
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Almacén 2 988 m² en Gorki, Rusia
Almacén 2 988 m²
Gorki, Rusia
Área 2 988 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, aldea de Gorki, carretera …
$6,16M
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Almacén 1 360 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 360 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 360 m²
Piso 1
Áreas de producción y almacén de formato Light Industrial se ofrecen a la venta. Ubicación: …
$2,78M
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Almacén 1 750 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 1 750 m²
Leninsky District, Rusia
Área 1 750 m²
Piso 3
Alquileres Amplio y cálido almacén en alquiler! Superficie total: 4750 metros cuadrados. Al…
$38,048
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Almacén 2 000 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 2 000 m²
Leninsky District, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Superficie: 2000 metros cuadrados Calefacción: gas. Almacenamiento: multitemperatura (puede …
$33,495
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Almacén 3 479 m² en Leninsky District, Rusia
Almacén 3 479 m²
Leninsky District, Rusia
Área 3 479 m²
Piso 1
ID: w11725 Se ofrecen locales de producción y almacén del formato Light Industrial para la v…
$7,11M
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Almacén 7 470 m² en Gorki, Rusia
Almacén 7 470 m²
Gorki, Rusia
Área 7 470 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, d Vidnoye, aldea de Gorki, carretera …
$15,40M
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