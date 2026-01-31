Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Krasnoozernoe selskoe poselenie
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Krasnoozernoe selskoe poselenie, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 675 m² en Krasnoozernoe selskoe poselenie, Rusia
Propiedad comercial 675 m²
Krasnoozernoe selskoe poselenie, Rusia
Área 675 m²
Piso 1/1
Art. 90670662. Venta de negocio de alquiler listo - Eco Recreation Base "Chale" cerca de la …
$817,694
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 675 m² en Krasnoozernoe selskoe poselenie, Rusia
Propiedad comercial 675 m²
Krasnoozernoe selskoe poselenie, Rusia
Área 675 m²
Piso 1/1
Art. 90670662. Venta de negocio de alquiler listo - Eco Recreation Base "Chale" cerca de la …
$817,694
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir