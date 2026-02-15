Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Rusia
  3. Klopickoe selskoe poselenie
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Klopickoe selskoe poselenie, Rusia

18 propiedades total found
Propiedad comercial 4 113 m² en Sumino, Rusia
Propiedad comercial 4 113 m²
Sumino, Rusia
Área 4 113 m²
Piso 1/1
Art. 91430697. Ofrecido para la venta complejo de propiedades en la aldea de Sumino, que con…
$259,745
Propiedad comercial 3 926 m² en Sumino, Rusia
Propiedad comercial 3 926 m²
Sumino, Rusia
Área 3 926 m²
Piso 1/1
Art. 90423798. El complejo de almacenes en la parcela de zeil con número catastral: 47:22:06…
$259,745
Propiedad comercial 1 417 m² en Sumino, Rusia
Propiedad comercial 1 417 m²
Sumino, Rusia
Área 1 417 m²
Piso 1/1
Art. 88040843. Un edificio independiente de pie (NEO) en una parcela de 1.22 hectáreas (sepa…
$209,876
Propiedad comercial 800 m² en Sumino, Rusia
Propiedad comercial 800 m²
Sumino, Rusia
Área 800 m²
Piso 2/2
Art. 88043180. Edificio administrativo 799 m2 en parcela de 1290 m2. Tierra de asentamientos…
$234,567
Propiedad comercial 497 m² en Volosovo, Rusia
Propiedad comercial 497 m²
Volosovo, Rusia
Área 497 m²
Piso 1/1
Art. 88041667. Un almacén independiente con una buena entrada de asfalto para descargar y ma…
$80,247
Propiedad comercial 509 m² en Sumino, Rusia
Propiedad comercial 509 m²
Sumino, Rusia
Área 509 m²
Piso 1/1
Art. 90841611. El edificio del almacén está en excelente estado de trabajo, anteriormente ut…
$96,774
Propiedad comercial 24 200 m² en Sumino, Rusia
Propiedad comercial 24 200 m²
Sumino, Rusia
Área 24 200 m²
Piso 1/1
Art. 88038008. El complejo de propiedades consta de dos parcelas agrícolas, para la colocaci…
$333,332
