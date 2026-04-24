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Casas en Venta en Kabardia-Balkaria, Rusia

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Casa 5 habitaciones en Verkhnyaya Balkariya, Rusia
Casa 5 habitaciones
Verkhnyaya Balkariya, Rusia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 2/2
Primera línea de casa en Silo, isla de Krk (peninsula)! La zona residencial de esta villa d…
$1,51M
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Agencia
International real estate agency Habita
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Parámetros de las propiedades en Kabardia-Balkaria, Rusia

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