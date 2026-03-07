Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. gorodskoe poselenie Pionerskij
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gorodskoe poselenie Pionerskij, Rusia

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Pionerski, Rusia
Casa 6 habitaciones
Pionerski, Rusia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Número de plantas 2
Casa de ensueño a 500 metros del mar en el complejo Pioneersky. Hay un montón de espacio par…
Precio en demanda
