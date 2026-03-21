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Almacenes en venta en Domodedovsky District, Rusia

Domodedovo
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41 propiedad total found
Almacén 9 820 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 9 820 m²
Domodedovo, Rusia
Área 9 820 m²
Piso 1
Alquila una moderna clase de almacén calentado "A" Ofrecemos una clase de almacén calentado…
$142,486
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Almacén 19 640 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 19 640 m²
Domodedovo, Rusia
Área 19 640 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 19.640 …
$284,972
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Almacén 13 390 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 13 390 m²
Domodedovo, Rusia
Área 13 390 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$173,821
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Almacén 16 441 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 16 441 m²
Domodedovo, Rusia
Área 16 441 m²
Piso 1
complejo de almacén con una superficie total de 16.441,2 metros cuadrados, con dimensiones e…
$25,49M
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Almacén 9 026 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 9 026 m²
Domodedovo, Rusia
Área 9 026 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, d Domodedo…
$149,126
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Almacén 9 466 m² en Domodedovsky District, Rusia
Almacén 9 466 m²
Domodedovsky District, Rusia
Área 9 466 m²
Piso 1
Superficie de construcción: 9 466m2. Superficie de sección: 1.152 m2. Parte de producción: 9…
$10,44M
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Almacén 1 427 m² en Domodedovsky District, Rusia
Almacén 1 427 m²
Domodedovsky District, Rusia
Área 1 427 m²
Piso 1
Alquiler de locales de producción y almacenes Ubicación: Región de Moscú, distrito de Domod…
$16,564
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Almacén 2 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 2 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase B+. Región de Moscú, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$25,150
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Almacén 2 880 m² en Zabolote, Rusia
Almacén 2 880 m²
Zabolote, Rusia
Área 2 880 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Domodedovo, localidad de Zabolotye…
$55,300
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Almacén 1 970 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 1 970 m²
Domodedovo, Rusia
Área 1 970 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Domodedovo, mkr Severny, str. Logí…
$29,728
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Almacén 1 440 m² en Zabolote, Rusia
Almacén 1 440 m²
Zabolote, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Domodedovo, localidad de Zabolotye, 1…
$2,46M
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Almacén 4 800 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 4 800 m²
Domodedovo, Rusia
Área 4 800 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase B+. Región de Moscú, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$60,361
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Almacén 864 m² en Zabolote, Rusia
Almacén 864 m²
Zabolote, Rusia
Área 864 m²
Piso 1
Industrial ligero – arrendamiento de locales de producción Ofrecemos alquiler de locales ai…
$16,590
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Almacén 9 820 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 9 820 m²
Domodedovo, Rusia
Área 9 820 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 9820 m2…
$142,486
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Almacén 940 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 940 m²
Domodedovo, Rusia
Área 940 m²
Piso 1
Almacenaje profesional de clase Un almacenamiento responsable en Domodedovo. Ventajas de la …
$13,094
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Almacén 1 440 m² en Zabolote, Rusia
Almacén 1 440 m²
Zabolote, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Domodedovo, localidad de Zabolotye…
$27,650
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Almacén 1 500 m² en Rastunovo, Rusia
Almacén 1 500 m²
Rastunovo, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Piso concreto con antipipilante Puerta bajo el eurofur (0 niveles) Calefacción (volcanes elé…
$17,412
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Almacén 50 000 m² en Krasnyj Put, Rusia
Almacén 50 000 m²
Krasnyj Put, Rusia
Área 50 000 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Moscow region, d Domodedovo…
$708,077
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Almacén 6 000 m² en Rastunovo, Rusia
Almacén 6 000 m²
Rastunovo, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Piso concreto con antipipilante Puerta bajo el eurofur (0 niveles) Calefacción (volcanes elé…
$69,647
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Almacén 10 026 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 10 026 m²
Domodedovo, Rusia
Área 10 026 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Domodedovo, mkr White Stolby, Lerm…
$159,731
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Almacén 54 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 54 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 54 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$700,996
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Almacén 7 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 7 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter Tr…
$101,568
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Almacén 3 000 m² en Rastunovo, Rusia
Almacén 3 000 m²
Rastunovo, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Piso concreto con antipipilante Puerta bajo el eurofur (0 niveles) Calefacción (volcanes elé…
$34,823
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Almacén 1 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 1 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 1 000 m²
Piso 1
Almacén 1 440 m2 de clase B del propietario Situado cerca de la carretera Kashirskoye, a 30…
$11,608
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Almacén 2 900 m² en Domodedovsky District, Rusia
Almacén 2 900 m²
Domodedovsky District, Rusia
Área 2 900 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Domodedovo, mkr Bary…
$25,247
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Almacén 625 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 625 m²
Domodedovo, Rusia
Área 625 m²
Piso 1
Almacenaje profesional de clase Un almacenamiento responsable en Domodedovo. Ventajas de la …
$8,706
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Almacén 2 500 m² en Domodedovsky District, Rusia
Almacén 2 500 m²
Domodedovsky District, Rusia
Área 2 500 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, Domodedovo…
$32,647
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Almacén 27 500 m² en Krasnyj Put, Rusia
Almacén 27 500 m²
Krasnyj Put, Rusia
Área 27 500 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, d Domodedo…
$389,442
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Almacén 100 000 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 100 000 m²
Domodedovo, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$1,36M
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Almacén 19 640 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 19 640 m²
Domodedovo, Rusia
Área 19 640 m²
Piso 1
Alquila una moderna clase de almacén calentado "A" Ofrecemos una clase de almacén calentado…
$284,972
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