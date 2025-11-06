Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Chernyakhovsky District, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Chernyakhovsky District, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Chernyakhovsky District, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/4
¡El apartamento necesita renovación! El propietario está listo para un pequeño recargo para …
$6,134
Parámetros de las propiedades en Chernyakhovsky District, Rusia

