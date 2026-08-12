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Casas con garaje en Venta en Distrito federal Central, Rusia

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3 propiedades total found
Casa grande 30 habitaciones en Moscú, Rusia
Premium Premium
Casa grande 30 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 4 704 m²
Número de plantas 2
Estética de bienes raíces de lujo de SmirexUn conjunto arquitectónico en el estilo del eclec…
$110,00M
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Villa 8 habitaciones en Moscú, Rusia
Premium Premium
Villa 8 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 3
Sólo hay 6 villas en Lavrushinsky. Tienen varios pisos para planear a su gusto, entradas sep…
$22,05M
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Casa 7 habitaciones en Zhukovka, Rusia
Casa 7 habitaciones
Zhukovka, Rusia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
CP "Academic Beetle"9 km de Moscú en la carretera Rublevo-UspenskoeCasa en estilo inglés en …
$3,85M
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Tipos de propiedades en Distrito federal Central

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casas de campo
mansiones
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal Central, Rusia

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Baratos
De lujo
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