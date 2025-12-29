Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Rusia
  2. Rusia
  3. Bolseluckoe selskoe poselenie
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Bolseluckoe selskoe poselenie, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 39 643 m² en Bolseluckoe selskoe poselenie, Rusia
Propiedad comercial 39 643 m²
Bolseluckoe selskoe poselenie, Rusia
Área 39 643 m²
Piso 1/1
Art. 5108001. El complejo de almacenes industriales Phosphorit está en venta, situado a 12 k…
$6,35M
Propiedad comercial 39 643 m² en Bolseluckoe selskoe poselenie, Rusia
Propiedad comercial 39 643 m²
Bolseluckoe selskoe poselenie, Rusia
Área 39 643 m²
Piso 2/2
Art. 5108001. Venta o alquiler, en total o en acciones: Empresa de producción de concentrado…
$6,33M
