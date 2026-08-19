Villas en venta en Rumanía

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Villa 5 habitaciones en Bucarest, Rumanía
Villa 5 habitaciones
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 580 m²
Número de plantas 1
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
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Villa 5 habitaciones en Bucarest, Rumanía
Villa 5 habitaciones
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 425 m²
Número de plantas 2
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
$1,86M
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