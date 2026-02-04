Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rumanía
  3. Otopeni
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Otopeni, Rumanía

Hotel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Invest in Hotel Rooms Near Bucharest Airport — High Returns Under the Wyndham Brand en Otopeni, Rumanía
Invest in Hotel Rooms Near Bucharest Airport — High Returns Under the Wyndham Brand
Otopeni, Rumanía
Área 28 m²
Número de plantas 3
Hotel Habitaciones en venta en Wyndham Garden Bucarest Aeropuerto (Bucarest, Rumania)Oferta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 25 m² en Otopeni, Rumanía
Hotel 25 m²
Otopeni, Rumanía
Área 25 m²
Número de plantas 4
Hotel habitaciones en venta en Wyndham Garden Bucarest Aeropuerto (Bucarest, Rumania).Oferta…
$197,617
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir