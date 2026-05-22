Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rumanía
  3. Residencial
  4. Casa grande
  5. Terraza

Mansiones con Terraza en venta en Rumanía

;
Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 8 habitaciones en Bucarest, Rumanía
TOP TOP
Casa grande 8 habitaciones
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 764 m²
Número de plantas 2
Situado en Tineretului (sector 4), la zona más codiciada de Bucarest, esta mansión bellament…
$1,99M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Español, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Rumanía

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir