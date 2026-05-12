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Nacionalidad en Rumanía

Rumanía Rumanía
Plazo de obtención: de 4 meses
Costos: de
$100,000
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Sobre el Programa de Inmigración

Програма

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 4 meses
Costos
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de
$100,000
Duración
Duración
6 meses
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