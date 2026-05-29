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Hoteles en venta en Constanta Metropolitan Area, Rumanía

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Guest House/B&B Mini hotel/restaurant en Constanta Metropolitan Area, Rumanía
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Guest House/B&B Mini hotel/restaurant
Constanta Metropolitan Area, Rumanía
Área 220 m²
Número de plantas 3
Más de 10 años de ingresos documentados, versátil propiedad multi, bien situado, primera cal…
$1,86M
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