  1. Realting.com
  2. Catar
  3. Municipio de Al Daayen
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipio de Al Daayen, Catar

1 propiedad total found
Apartamento 12 habitaciones en Lusail, Catar
Apartamento 12 habitaciones
Lusail, Catar
Dormitorios 12
Área 42 m²
El complejo ofrece estudios, apartamentos de 2 dormitorios, así como casas adosadas y áticos…
$60,720
Parámetros de las propiedades en Municipio de Al Daayen, Catar

Baratos
De lujo
