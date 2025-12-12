  1. Realting.com
  2. Catar
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Catar

Municipio de Rayán
1
Al Rayyan
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Mostrar todo Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Al Rayyan, Catar
de
$567,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The northern island of Qetaifan is a seafront for dreaming and relaxing. Luxurious private beach clubs, beaches, clubhouses, first-class boating facilities, boutiques, a water park and a living garden, to name just a few of the island's services. Les Vagues is an elegant building with 1, 2 …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir