Preguntas frecuentes sobre la obra nueva en Qatar
¿Cuáles son las ventajas de los nuevos edificios en Qatar?
Todas las viviendas nuevas en este país tienen excelentes características técnicas, y su apariencia y diseño cumplen con los estándares modernos.
Otras ventajas incluyen:
Otras ventajas incluyen:
- ubicación en la costa;
- la posibilidad de obtener una hipoteca por hasta 25 años;
- atractivo de la inversión.
¿En qué zonas se compran más a menudo viviendas en complejos residenciales en Qatar?
Los ciudadanos extranjeros pueden comprar bienes raíces solo en 9 zonas especiales. Las más populares son los barrios de Doha: Al Qasar, Jebel, Al Dafna, Pearl-Qatar, así como Al Rayyan y la recién construida ciudad de Lusail.
¿Qué documentos debe presentar un extranjero que quiera comprar bienes inmuebles en Qatar del promotor?
Los compradores de bienes raíces extranjeros deben presentar solo un pasaporte extranjero.
¿Cuál es el coste medio de 1 m² en los edificios nuevos de Qatar?
El coste medio de una propiedad nueva es de 3800-4000 euros por metro cuadrado. El coste por metro cuadrado en estudios y apartamentos es ligeramente inferior; en casas y villas, superior.