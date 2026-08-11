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Obra nueva en venta en Catar

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Municipio de Rayán
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Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
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Edificio de apartamentos Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Al Rayyan, Catar
de
$567,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The northern island of Qetaifan is a seafront for dreaming and relaxing. Luxurious private beach clubs, beaches, clubhouses, first-class boating facilities, boutiques, a water park and a living garden, to name just a few of the island's services. Les Vagues is an elegant building with 1, 2 …
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Preguntas frecuentes sobre la obra nueva en Qatar

¿Cuáles son las ventajas de los nuevos edificios en Qatar?

Todas las viviendas nuevas en este país tienen excelentes características técnicas, y su apariencia y diseño cumplen con los estándares modernos.
Otras ventajas incluyen:
  • ubicación en la costa;
  • la posibilidad de obtener una hipoteca por hasta 25 años;
  • atractivo de la inversión.

¿En qué zonas se compran más a menudo viviendas en complejos residenciales en Qatar?

Los ciudadanos extranjeros pueden comprar bienes raíces solo en 9 zonas especiales. Las más populares son los barrios de Doha: Al Qasar, Jebel, Al Dafna, Pearl-Qatar, así como Al Rayyan y la recién construida ciudad de Lusail.

¿Qué documentos debe presentar un extranjero que quiera comprar bienes inmuebles en Qatar del promotor?

Los compradores de bienes raíces extranjeros deben presentar solo un pasaporte extranjero.

¿Cuál es el coste medio de 1 m² en los edificios nuevos de Qatar?

El coste medio de una propiedad nueva es de 3800-4000 euros por metro cuadrado. El coste por metro cuadrado en estudios y apartamentos es ligeramente inferior; en casas y villas, superior.
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