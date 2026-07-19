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Apartamentos en la montaña en venta en Wolomin County, Polonia

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Marki
14
Zabki
8
Apartamento Borrar
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Zabki, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Zabki, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/3
Un acogedor apartamento en un nuevo edificio completado en 2021. Situado en la segunda plant…
$167,093
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Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Wolomin County

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Wolomin County, Polonia

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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