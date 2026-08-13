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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Varsovia, Polonia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Casa 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Le ofrezco una casa en alquiler, construida en 2026 y situada en una zona atractiva. Es una …
$2,683
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Agencia
Mazur Estate
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Parámetros de las propiedades en Varsovia, Polonia

con Garaje
con Vistas al mar
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