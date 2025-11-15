Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Garaje

Estudios con garaje en venta en Polonia

Voivodato de Mazovia
11
Varsovia
11
Voivodato de Łódź
11
Voivodato de Pequeña Polonia
3
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Cracovia, Polonia
Estudio 1 habitación
Cracovia, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
LOCATION: We present a studio apartment for rent on Twardowskiego Street in Kraków – near…
$602
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Polonia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir