Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Voivodato de Pequeña Polonia
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Voivodato de Pequeña Polonia, Polonia

Estudio Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Estudio 2 habitaciones en Voivodato de Pequeña Polonia, Polonia
Estudio 2 habitaciones
Voivodato de Pequeña Polonia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 5
FLAT M2: Dos habitaciones, hall, baño, cocina americanaNos complace presentar nuestra nueva …
$179,885
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Cracovia, Polonia
Estudio 2 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 4
APARTAMENTO DE DOS HABITACIONES EN UN EDIFICIO ELEGANTE Y RENOVADO en el centro de Cracovia.…
$216,199
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Voivodato de Pequeña Polonia, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir