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Casas en Venta en Slupca, Polonia

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Casa en Slupca, Polonia
Casa
Slupca, Polonia
Área 80 m²
Casa 80 m2, buen estado parcela 1003 m2
$115,592
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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