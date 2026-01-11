Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Skierniewice
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Skierniewice, Polonia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Skierniewice, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Skierniewice, Polonia
Habitaciones 3
Área 90 m²
Corto: Excepcional apartamento de 90.4 m2 Silencio En el climatico adosado tención centro ci…
$325,945
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Skierniewice, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir