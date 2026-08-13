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Apartamentos en la montaña en venta en Radom, Polonia

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Apartamento 2 habitaciones en Radom, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Radom, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 4/7
Sobre la inversión Una nueva dimensión de la elegancia Rezydencja Świerkowa es una inversió…
$102,678
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Agencia
Mazur Estate
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Parámetros de las propiedades en Radom, Polonia

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