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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Puszczykowo, Polonia

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Apartamento 1 habitación en Puszczykowo, Polonia
Apartamento 1 habitación
Puszczykowo, Polonia
Habitaciones 1
Área 20 m²
Si usted está buscando un pequeño apartamento económico donde usted puede trabajar al mismo …
$432
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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