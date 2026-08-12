Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Apartamento
  5. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Polonia

;
Voivodato de Mazovia
410
Varsovia
395
Voivodato de Łódź
26
Voivodato de Gran Polonia
88
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
20 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 3/8
¿Has estado buscando un lugar para vivir? Este apartamento de 90 metros cuadrados podría ser…
$1,854
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/5
Un lujoso apartamento de tres habitaciones en alquiler, situado en la primera planta de una …
$1,696
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 3/8
AVAILABLE IMMEDIATELY: un apartamento cómodo y totalmente equipado en la prestigiosa urbaniz…
$1,987
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Mazur EstateMazur Estate
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/2
Ofrecemos para alquilar un luminoso y confortable apartamento de 59 m2 situado en una de las…
$2,093
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 5/5
Alquiler Elegante apartamento de tres dormitorios con aire acondicionado en el Iconic sPlace…
$1,987
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Mierzynek, Polonia
Apartamento 1 habitación
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 5
Apartamento en alquiler en Białołęka, Trąby Street. Un apartamento de dos habitaciones con u…
$715
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 4/4
Se puede alquilar un apartamento de 3 dormitorios con una superficie de 70 m2. Se encuentra …
$1,643
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 4/4
:: En breve El pueblo de Wilanów. Un lujoso ático de estilo loft, acabado con los más altos …
$3,709
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 1/2
Cómodo y compacto apartamento cerca de la plaza Vogla en Vilanovo. Soleado durante todo el d…
$1,590
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1/2
Un apartamento cómodo y compacto justo al lado de la plaza Vogla en Wilanów. Soleado durante…
$1,325
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 3/6
Al. SIKORSKIEGO - 3 HABITACIONES 67 m2 + GARAGE + HABITACIÓN STORAGE. Alquiler: un apartame…
$1,802
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 4/6
Disponible el 1 de octubre. Espacio de estacionamiento incluido en el precio. Moderno, bell…
$1,179
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/4
Un moderno apartamento de 39 m2 totalmente amueblado en el distrito de Miastečko-Vilany. El …
$1,060
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 2/3
Estoy ofreciendo un amplio apartamento de 65 m2 en alquiler. La propiedad se encuentra en la…
$1,722
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 2/4
Un apartamento moderno en alquiler en un edificio de apartamentos en el distrito Ursynów de …
$901
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 4/7
AVAILABLE IMMEDIATELY: un apartamento cómodo y totalmente equipado en la prestigiosa urbaniz…
$1,987
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Gdansk, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Gdansk, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 2/4
Apartamento en un bloque de pisos construido en 2024! Le invitamos a familiarizarse con la …
$742
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/8
APARTAMENTO EN ZIELONY MOKOTÓW CON UN BALCONY Amueblado Silencio Grandes ventanales Silenci…
$1,113
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3/7
APARTMENT IN A PRESTIGIOUS DEVELOPMENT Desarrollo boutique Silencio Cerca del metro Silenci…
$1,510
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 5/5
En alquiler se encuentra un lujoso apartamento de tres habitaciones situado en la 5a planta …
$1,855
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Polonia

áticos
estudios

Parámetros de las propiedades en Polonia

con Garaje
con Vista a la montaña
Realting.com
Ir