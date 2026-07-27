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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Poznan County, Polonia

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Lubon
5
19 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Tulce, Polonia
Apartamento 1 habitación
Tulce, Polonia
Habitaciones 1
Área 36 m²
El apartamento de Tulce cerca de Poznań
$476
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Parcelas en Wysogotowo, Polonia
Parcelas
Wysogotowo, Polonia
Área 2 300 m²
Parcela de inversión 2300 m2 – Muy preparado cerca de Poznań Silencio Ideal para Estacionami…
$922
por mes
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Casa en Gowarzewo, Polonia
Casa
Gowarzewo, Polonia
Área 112 m²
Casa moderna con jardín en Gowarzew – alto estándar, ideal para exigentes
$1,581
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Mazur EstateMazur Estate
Apartamento en Wysogotowo, Polonia
Apartamento
Wysogotowo, Polonia
Área 43 m²
Le recomiendo alquilar un nuevo local de oficina muy agradable – servicios de aprox. 42m2, s…
$526
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Plewiska, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Plewiska, Polonia
Habitaciones 3
Área 63 m²
Plewiska, Kozłowskiego Street – Apartamento de 3 habitaciones con una gran terraza TEN 62.5 …
$740
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Lodz, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Lodz, Polonia
Habitaciones 2
Área 47 m²
JESZCZE LEPSZYWIDOKI 🙂
$582
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Apartamento 2 habitaciones en Komorniki, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Komorniki, Polonia
Habitaciones 2
Área 44 m²
Cómodo apartamento de 2 habitaciones con plaza de aparcamiento ¦ Komorniki, ul. Ognikowa Sil…
$579
por mes
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Apartamento en Mosina, Polonia
Apartamento
Mosina, Polonia
Área 220 m²
Alquiler de un amplio edificio con una superficie de aprox. 220 m2, consta de 5 habitaciones…
$1,554
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Lubon, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Lubon, Polonia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Alquiler apartamento funcional y totalmente equipado de 50.16 m2, situado en una zona tranqu…
$606
por mes
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Casa 5 habitaciones en Gruszczyn, Polonia
Casa 5 habitaciones
Gruszczyn, Polonia
Habitaciones 5
Área 135 m²
Casa moderna 135m2 Silencio Chamber estate Silencio Gruszczyn cerca de Poznań Alquilar una …
$1,817
por mes
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Apartamento en Mosina, Polonia
Apartamento
Mosina, Polonia
Área 104 m²
Alquiler de una instalación de servicio de 104 m2, situada en la planta baja del edificio en…
$1,106
por mes
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Apartamento en Przezmierowo, Polonia
Apartamento
Przezmierowo, Polonia
Área 45 m²
PREPARATION OFFER
$608
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Apartamento 4 habitaciones en Lubon, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Lubon, Polonia
Habitaciones 4
Área 74 m²
Alquiler apartamento de 73.6 m2, situado en la 3a planta del edificio con ascensor a 26 Jana…
$661
por mes
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Apartamento en Lubon, Polonia
Apartamento
Lubon, Polonia
Área 109 m²
Edificio para el arrendamiento 108.51 m2
$1,718
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Casa en Gruszczyn, Polonia
Casa
Gruszczyn, Polonia
Área 135 m²
Casa moderna 135m2 Silencio Chamber estate Silencio Gruszczyn cerca de Poznań
$1,817
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Apartamento en Skorzewo, Polonia
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Skorzewo, Polonia
Área 150 m²
Alquiler de servicios – Skórzewo, Poznańska (150 m2)
$2,379
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Casa en Lubon, Polonia
Casa
Lubon, Polonia
Área 200 m²
Elegante casa de 200 m2 en alquiler Silencio para la gestión y la diplomacia Para fines come…
$2,617
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Apartamento 3 habitaciones en Dabrowka, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Dabrowka, Polonia
Habitaciones 3
Área 67 m²
espacioso 3 habitaciones TEN Terraza y balcón ANTE Estacionamiento lugar Silencio Dąbrowka
$764
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Apartamento 2 habitaciones en Lubon, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Lubon, Polonia
Habitaciones 2
Área 49 m²
Cómodo apartamento de 2 habitaciones totalmente equipado situado en la primera planta de un …
$685
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