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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con garaje en Voivodato de Pomerania, Polonia

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Gdansk, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Gdansk, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 2/4
Apartamento en un bloque de pisos construido en 2024! Le invitamos a familiarizarse con la …
$742
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Agencia
Mazur Estate
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Voivodato de Pomerania, Polonia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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