  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Opole
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Opole, Polonia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 21 m² en Opole, Polonia
Propiedad comercial 21 m²
Opole, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
A fully equipped sushi bar, operating for two years, is available for rent, with the potenti…
$21,294
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
