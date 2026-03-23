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Apartamentos en venta en Nowy Dwor Mazowiecki, Polonia

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Apartamento en Nowy Dwor Mazowiecki, Polonia
Apartamento
Nowy Dwor Mazowiecki, Polonia
Área 26 m²
Piso 1/14
Apartamentos con vistas a la pintoresca Vistula o al río Narew en una excelente ubicación en…
$65,533
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Apartamento en Nowy Dwor Mazowiecki, Polonia
Apartamento
Nowy Dwor Mazowiecki, Polonia
Área 38 m²
Piso 1/6
Una finca íntima y moderna cerca de Varsovia, situada en ul. Złota en Nowy Dwór Mazowiecki.S…
$81,224
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