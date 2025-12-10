Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Voivodato de Mazovia, Polonia

Varsovia
8
12 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Dziekanow Nowy, Polonia
Villa 4 habitaciones
Dziekanow Nowy, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW CLOSE TO THE CAPITAL OF POLAND - WARS…
$299,452
Villa 7 habitaciones en Voivodato de Mazovia, Polonia
Villa 7 habitaciones
Voivodato de Mazovia, Polonia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Número de plantas 2
These are ideal residences, refined in every detail. Modern, modernist style, attentive fini…
$1,37M
Villa 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Área 320 m²
Número de plantas 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Villa 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
LE OFRECEMOS UNA PROPUESTA PARA LA COMPRA DE UNA CASA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE MÁS DE 1…
$635,843
Villa 4 habitaciones en Los, Polonia
Villa 4 habitaciones
Los, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
Número de plantas 2
We introduce you to an elegant, fully furnished house in an excellent location. The house…
$1,32M
VAT
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Villa 4 habitaciones en Los, Polonia
Villa 4 habitaciones
Los, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Número de plantas 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Área 320 m²
Número de plantas 2
Casa clásica: la planta baja está a su vez entrando en la casa – un pasillo con un vestidor …
$1,34M
Villa 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Número de plantas 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
