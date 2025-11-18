Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Varsovia, Polonia

Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
Número de plantas 2
We introduce you to an elegant, fully furnished house in an excellent location. The house…
$1,32M
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Área 320 m²
Número de plantas 2
Casa clásica: la planta baja está a su vez entrando en la casa – un pasillo con un vestidor …
$1,34M
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Villa 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Área 320 m²
Número de plantas 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Villa 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Número de plantas 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
Villa 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
LE OFRECEMOS UNA PROPUESTA PARA LA COMPRA DE UNA CASA UNIFAMILIAR EN UNA PARCELA DE MÁS DE 1…
$635,843
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Villa 5 habitaciones en Varsovia, Polonia
Villa 5 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
