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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con garaje en Voivodato de Mazovia, Polonia

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Varsovia
161
gmina Lesznowola
3
Propiedad comercial Borrar
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8 propiedades total found
Propiedad comercial 1 100 m² en Varsovia, Polonia
Propiedad comercial 1 100 m²
Varsovia, Polonia
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 100 m²
Piso 11/11
Un prestigioso edificio situado en Rondo Daszyńskiego, justo al lado de la segunda línea de …
$28,084
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Propiedad comercial 20 m² en Varsovia, Polonia
Propiedad comercial 20 m²
Varsovia, Polonia
Área 20 m²
Piso 4/6
Espacio de oficina listo para trabajar con condiciones flexibles en un edificio Clase A, con…
$1,722
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Propiedad comercial 1 037 m² en Varsovia, Polonia
Propiedad comercial 1 037 m²
Varsovia, Polonia
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 037 m²
Piso 3/11
Un edificio de oficinas de alta calidad cerca de la estación de metro Rondo ONZ. La ubicació…
$20,493
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Propiedad comercial 1 000 m² en Varsovia, Polonia
Propiedad comercial 1 000 m²
Varsovia, Polonia
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Piso 2/4
Un moderno espacio de oficinas con una superficie de 1.000 m2 está disponible para alquilar …
$17,751
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Propiedad comercial 10 m² en Varsovia, Polonia
Propiedad comercial 10 m²
Varsovia, Polonia
Área 10 m²
Piso 4/6
Espacio de oficina listo para trabajar con condiciones flexibles en un edificio Clase A, con…
$689
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Propiedad comercial 1 000 m² en Varsovia, Polonia
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Varsovia, Polonia
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
Piso 5/11
Un edificio de oficinas de alta clase. Su ubicación junto a la rotonda Daszyńskiego ofrece u…
$47,425
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Propiedad comercial 906 m² en Varsovia, Polonia
Propiedad comercial 906 m²
Varsovia, Polonia
Nº de cuartos de baño 6
Área 906 m²
Piso 10/11
El concepto de oficinas flexibles en uno de los edificios de oficinas más reconocibles de Va…
$49,015
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Propiedad comercial 1 500 m² en Varsovia, Polonia
Propiedad comercial 1 500 m²
Varsovia, Polonia
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 500 m²
Piso 11/11
Se puede alquilar una oficina en uno de los lugares más activos en el centro de Varsovia—Uni…
$45,430
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Tipos de propiedades en Voivodato de Mazovia

oficinas

Parámetros de las propiedades en Voivodato de Mazovia, Polonia

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