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Apartamentos en venta en Voivodato de Lublin, Polonia

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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Teptiukow, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Teptiukow, Polonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1/2
En Venta, Apartamento, 3 habitaciones, 83.50 m2, str. Pelplińska, Warszawa, Marymont-Kaskada…
$532,156
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Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Apartamento en Sol, Polonia
Apartamento
Sol, Polonia
Número de plantas 3
Description of property Guest house with potential including…
Precio en demanda
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Apartamento en Zakrzow, Polonia
Apartamento
Zakrzow, Polonia
Número de plantas 1
Descripción del proyecto Bienvenido a un lugar único donde el lujo se encuentra con la natur…
Precio en demanda
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OneOne
Apartamento en Sol, Polonia
Apartamento
Sol, Polonia
Descripción de la propiedad ¡Una casa de huéspedes con poten…
Precio en demanda
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Apartamento en Celejow, Polonia
Apartamento
Celejow, Polonia
Descripción del inmueble Preciosa parcela en un barrio tranquilo en el pueblo de Celejów UB…
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