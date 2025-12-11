Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Kornik, Polonia

2 propiedades total found
Apartamento en Kornik, Polonia
Apartamento
Kornik, Polonia
Área 21 800 m²
Una base militar desclasificada y privatizada con un plan local en un lugar desconocido entr…
$724,643
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Czolowo, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Czolowo, Polonia
Habitaciones 3
Área 95 m²
Bnin Silencioso apartamento en casa privada 3 habitaciones TEN 73,73 m2 + garaje 21,61 m2
$171,466
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
