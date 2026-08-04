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Apartamentos en venta en Koluszki, Polonia

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Estudio 6 habitaciones en Koluszki, Polonia
Estudio 6 habitaciones
Koluszki, Polonia
Habitaciones 6
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$152,464
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Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Apartamento en Koluszki, Polonia
Apartamento
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Área 75 m²
Venta de locales de servicio funcional de 74.98 m2, situados en la planta baja del edificio …
$80,012
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