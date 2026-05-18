  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Programas de inmigración
  4. Permiso de residencia en Polonia

Permiso de residencia en Polonia

Polonia Polonia
Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
$30,000
;
Permiso de residencia en Polonia
Permiso de residencia
Dejar una solicitud

Sobre el Programa de Inmigración

Servicio integral para la obtención de un permiso de residencia sobre la base de la creación de un negocio:

  • Registro
  • Cuenta bancaria
  • permiso de residencia para el fundador

Servicios adicionales:

  • Búsqueda de bienes raíces para oficinas y otros fines para negocios o para la vida
  • documentación para empresas
  • Apoyo empresarial (abogado + contador)

 

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
Costos
de
$30,000
Está viendo
Permiso de residencia en Polonia
Polonia Polonia
de
$30,000
Pregunte lo que quiera
Presentar su solicitud a un asesor de inmigración
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Volver a Dejar una solicitud
Otros programas de inmigración
Permiso de residencia
Business incubator in Poland
Business incubator in Poland
Polonia Polonia
de
$2,642
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 5 meses
Elegir vivir y operar un negocio en Polonia, es necesario decidir sobre la forma de actividad empresarial. Cualquier país tiene sus propios matices legislativos, dificultades, impuestos y pagos sociales. El empresario debe ser capaz de entender todo esto, o se verá obligado a pagar los servi…
consultor de inmigración
SCB MIAMI INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Nacionalidad
Repatriation in Poland
Repatriation in Poland
Polonia Polonia
de
$2,116
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 8 meses
El retorno significa el regreso de las personas de origen polaco a su país de origen y es una de las formas de obtener la ciudadanía polaca. Solo las personas que no tienen la ciudadanía polaca y quieren mudarse a Polonia de forma permanente tienen este derecho. La Ley de Retorno ofrece est…
consultor de inmigración
SCB MIAMI INTERNATIONAL
Dejar una solicitud
Permiso de residencia
Digital Nomad Hub
Digital Nomad Hub
Polonia Polonia
de
$5,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
¡Talentos globales prepárense! Si desea desarrollar su startup o trabajar de forma remota desde Europa, ¡el centro nómada digital de Polonia es su elección! Creamos oportunidades y reunimos a los emprendedores y autónomos más talentosos de todo el mundo. Al centrarse en las cosas más i…
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud