Permiso de residencia en Polonia

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Elegir vivir y operar un negocio en Polonia, es necesario decidir sobre la forma de actividad empresarial. Cualquier país tiene sus propios matices legislativos, dificultades, impuestos y pagos sociales. El empresario debe ser capaz de entender todo esto, o se verá obligado a pagar los servi…
El retorno significa el regreso de las personas de origen polaco a su país de origen y es una de las formas de obtener la ciudadanía polaca. Solo las personas que no tienen la ciudadanía polaca y quieren mudarse a Polonia de forma permanente tienen este derecho.
La Ley de Retorno ofrece est…
¡Talentos globales prepárense!
Si desea desarrollar su startup o trabajar de forma remota desde Europa, ¡el centro nómada digital de Polonia es su elección!
Creamos oportunidades y reunimos a los emprendedores y autónomos más talentosos de todo el mundo. Al centrarse en las cosas más i…