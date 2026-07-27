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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Voivodato de Gran Polonia, Polonia

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Poznan
85
Lubon
5
gmina Kuslin
3
Konin
3
115 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 4 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 4
Área 126 m²
Apartamento 126.8 m2 en Warta Residence con terraza privada con vistas al río
$2,607
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 3
Área 73 m²
NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY LUB POD BIURA/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ W SAMYM CENTRUM POZNANIA
$1,027
por mes
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Tienda 1 215 m² en Karpicko, Polonia
Tienda 1 215 m²
Karpicko, Polonia
Área 1 215 m²
OFERTA WYNAJMU HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ
$5,140
por mes
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Mazur EstateMazur Estate
Apartamento 3 habitaciones en Plewiska, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Plewiska, Polonia
Habitaciones 3
Área 63 m²
Plewiska, Kozłowskiego Street – Apartamento de 3 habitaciones con una gran terraza TEN 62.5 …
$740
por mes
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Parcelas en Wysogotowo, Polonia
Parcelas
Wysogotowo, Polonia
Área 2 300 m²
Parcela de inversión 2300 m2 – Muy preparado cerca de Poznań Silencio Ideal para Estacionami…
$922
por mes
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Apartamento 1 habitación en Tulce, Polonia
Apartamento 1 habitación
Tulce, Polonia
Habitaciones 1
Área 36 m²
El apartamento de Tulce cerca de Poznań
$476
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Apartamento 2 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 2
Área 52 m²
Espacioso apartamento de 2 habitaciones en el centro de Poznań – calle Podgórna Alquiler de …
$593
por mes
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Casa en Gowarzewo, Polonia
Casa
Gowarzewo, Polonia
Área 112 m²
Casa moderna con jardín en Gowarzew – alto estándar, ideal para exigentes
$1,581
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 2
Área 45 m²
Apartamento de 2 habitaciones en el edificio renovado Kościuszko 73 Kościuszko Centrum Poznań
$777
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Apartamento 2 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
¡Primero alquiler! Nuevas 2 habitaciones independientes en la Universidad Médica
$973
por mes
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Apartamento en Wysogotowo, Polonia
Apartamento
Wysogotowo, Polonia
Área 43 m²
Le recomiendo alquilar un nuevo local de oficina muy agradable – servicios de aprox. 42m2, s…
$526
por mes
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Apartamento 1 habitación en Poznan, Polonia
Apartamento 1 habitación
Poznan, Polonia
Habitaciones 1
Área 33 m²
El color de CAVALEAR EN EL PARQUE DE WILSON TENIDO ZNAŃ, UL. CHEŁMONSKI
$657
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 2
Área 38 m²
Si usted está buscando un apartamento en una buena ubicación y valorar su vida en el centro …
$658
por mes
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Apartamento 1 habitación en Poznan, Polonia
Apartamento 1 habitación
Poznan, Polonia
Habitaciones 1
Área 25 m²
Café matutino en su propia terraza con vistas verde? En este apartamento, es diario
$527
por mes
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Apartamento 1 habitación en Poznan, Polonia
Apartamento 1 habitación
Poznan, Polonia
Habitaciones 1
Área 27 m²
Alquiler de un hermoso estudio con balcón a ul. Piątkowska, en la calle Wyłom 8 en Poznań
$582
por mes
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Apartamento en Poznan, Polonia
Apartamento
Poznan, Polonia
Área 80 m²
La oficina en el piso de la villa de Sołacz es una excelente dirección para la empresa que d…
$790
por mes
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Apartamento 1 habitación en Poznan, Polonia
Apartamento 1 habitación
Poznan, Polonia
Habitaciones 1
Área 28 m²
¿Buscas un apartamento totalmente equipado donde puedes mudarte de inmediato? Esta oferta tr…
$555
por mes
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Apartamento en Poznan, Polonia
Apartamento
Poznan, Polonia
Área 200 m²
El restaurante climático con gran potencial – el lejano Silencio Poznań
$2,865
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Apartamento en Poznan, Polonia
Apartamento
Poznan, Polonia
Área 60 m²
# * Lugar activo ideal para peluquería, barbera, estudio de yoga, Pilates, psicólogos, psiqu…
$737
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Poznan, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
LAUGHTER BEAUTIFUL LOCATION with HIGH SUPHITAS IN A MIDDLE CAMINE with WINE SOBRE LOS TERRENOS
$1,004
por mes
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Tienda 897 m² en Pila, Polonia
Tienda 897 m²
Pila, Polonia
Área 897 m²
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$3,558
por mes
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Apartamento en Poznan, Polonia
Apartamento
Poznan, Polonia
Área 150 m²
Alojamiento de servicio 150 m2 en alquiler — ul. Milczańska 1, Poznań Espacio flexible — pos…
$1,983
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Tienda 600 m² en Konin, Polonia
Tienda 600 m²
Konin, Polonia
Área 600 m²
Es posible alquilar un almacén / sala de producción con la parte de la oficina. El complejo …
$2,643
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Apartamento 1 habitación en Poznan, Polonia
Apartamento 1 habitación
Poznan, Polonia
Habitaciones 1
Área 25 m²
Estudio con una superficie de 20 m2, habitación con cocina americana, baño. El apartamento e…
$553
por mes
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Apartamento en Poznan, Polonia
Apartamento
Poznan, Polonia
Área 83 m²
Descripción de la propiedad
$1,079
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Tienda 1 122 m² en Konin, Polonia
Tienda 1 122 m²
Konin, Polonia
Área 1 122 m²
Le animamos a ver una película presentando la propiedad
$4,758
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Apartamento 2 habitaciones en Lodz, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Lodz, Polonia
Habitaciones 2
Área 47 m²
JESZCZE LEPSZYWIDOKI 🙂
$582
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Apartamento 2 habitaciones en Komorniki, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Komorniki, Polonia
Habitaciones 2
Área 44 m²
Cómodo apartamento de 2 habitaciones con plaza de aparcamiento ¦ Komorniki, ul. Ognikowa Sil…
$579
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Apartamento en Poznan, Polonia
Apartamento
Poznan, Polonia
Área 135 m²
¿Busca un lugar de prestigio y fácil acceso para su práctica médica, oficina dental o oficin…
$1,784
por mes
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Apartamento en Lwowek, Polonia
Apartamento
Lwowek, Polonia
Área 466 m²
Para alquilar una amplia tienda y servicios con una superficie total de aprox. 466 m2, situa…
$4,600
por mes
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