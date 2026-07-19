Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Zytno
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en gmina Zytno, Polonia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Magdalenki, Polonia
Casa
Magdalenki, Polonia
Área 204 m²
En venta, una casa de planta baja con una gran parcela en la ciudad de Magdalenaki, el munic…
$290,181
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Zytno, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir