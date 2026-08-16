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Casas en Venta en gmina Zbaszyn, Polonia

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Casa en Nowa Wies Zbaska, Polonia
Casa
Nowa Wies Zbaska, Polonia
Área 95 m²
Casa moderna de 95 m2 por el bosque y el lago - estado de desarrollo 400 m del lago Alto niv…
$201,428
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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