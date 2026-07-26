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Apartamentos en venta en gmina Zadzim, Polonia

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Apartamento en Wierzchy, Polonia
Apartamento
Wierzchy, Polonia
Área 6 186 m²
Venta terreno de 6186m2, situado en Wierzchy, el municipio de Gizałki. Mucho en medio de una…
$35,557
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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