Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Wronki
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en gmina Wronki, Polonia

1 propiedad total found
Apartamento en Wronki, Polonia
Apartamento
Wronki, Polonia
Área 1 344 m²
$283,799
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en gmina Wronki, Polonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir