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Apartamentos en venta en gmina Wolsztyn, Polonia

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Apartamento en Obra, Polonia
Apartamento
Obra, Polonia
Área 450 m²
Venta 2 parcelas en Obrze, cada área de 450m2 Sitios ubicados en el pintoresco pueblo de Obr…
$61,233
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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